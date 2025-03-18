Харьковчане начали массово мстить сотрудникам ТЦК

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Харьковчане собираются в группы для борьбы с ТЦК

Жители Харькова начали организовывать группы для борьбы с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская.

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК», — сообщила омбудсмен. По ее словам, харьковчане поджигают автомобили сотрудников и оказывают им вооруженное сопротивление.

Колесник-Лавинская отметила, что чаще всего неизвестно, что происходит с теми, кого похищают сотрудники ТЦК. Из-за мобилизации мужчины вынуждены скрываться. Известны случаи, когда женщинам приходилось отбивать у ТЦК попавшихся мужчин.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье мужчина бросил гранату в сторону сотрудника ТЦК. Кроме того, он стрелял в воздух из пистолета.