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04:41, 21 марта 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на массовый вывоз мальчиков-подростков за границу

Депутат Рады Бобровская: украинцы массово вывозят подростков за границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская пожаловалась на то, что украинские родители массово вывозят мальчиков-подростков за границу. Фрагмент видео опубликовало издание «Страна.ua».

По ее словам, такое происходит не только в Киеве, но и в небольших городах и селах. Нардеп отметила, что детей, начиная с 9 класса, стремятся вывезти за рубеж, пока они не достигли 18 лет. С этого момента выезд для них будет запрещен.

По данным местных СМИ, на Украине из-за мобилизации наблюдается дефицит токарей, сварщиков, фрезеровщиков и представителей других рабочих профессий, которых сейчас меньше, чем предлагаемых вакансий.

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