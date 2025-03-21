На Украине сообщили о тяжелой ситуации для ВСУ в ДНР

Украинский военкор Мирошников: Очень тяжелая ситуация для ВСУ в Часовом Яре

Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась очень тяжелая ситуация в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, лишь два нецентральных микрорайона из частного сектора и два поселка остаются под контролем украинских военных. «Все остальное — потеряно». Военкор уточнил, что единственное, где ВСУ пока удается сдерживать натиск, — это по трассе Бахмут — Константиновка в сторону Ступочек.

Ранее Мирошников сообщил, что российские военные захватили село Улаклы на кураховском направлении в ДНР и выбили из населенного пункта бойцов ВСУ. Он отметил, что среди украинских военных есть потери, также часть военнослужащих ВСУ попала в плен.