Набиуллина раскрыла отношение к мемам про ее работу

Набиуллина: Я нормально отношусь к шуткам и мемам о моей деятельности.

Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина нормально относится к мемам о моей деятельности. Свое отношение о шутках про ее работу она раскрыла в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает ТАСС.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — добавила глава Банка России.

На заседании 21 марта ЦБ принял решение в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики снизилась, пояснила Набиуллина и подтвердила, что решения по поводу ставки будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции до целевого уровня в четыре процента в 2026 году. Если эти темпы окажутся недостаточными, ставку вновь могут повысить.

«Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10 процентов. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — пояснила она.

В 2022 году Набиуллина перестала давать сигналы рынку с помощью различных брошей. Она начала надевать уникальные украшения на пресс-конференциях в начале 2020 года, в период экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Глава регулятора объясняла, что вкладывает в броши некие тайные послания, которые иногда просто, а иногда не очень разгадать. При этом некоторые трактовки, по словам главы ЦБ, удивляли ее саму.