Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 21 марта 2025Экономика

Набиуллина раскрыла отношение к мемам про ее работу

Набиуллина: Я нормально отношусь к шуткам и мемам о моей деятельности.
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина нормально относится к мемам о моей деятельности. Свое отношение о шутках про ее работу она раскрыла в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает ТАСС.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — добавила глава Банка России.

На заседании 21 марта ЦБ принял решение в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики снизилась, пояснила Набиуллина и подтвердила, что решения по поводу ставки будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции до целевого уровня в четыре процента в 2026 году. Если эти темпы окажутся недостаточными, ставку вновь могут повысить.

«Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10 процентов. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — пояснила она.

В 2022 году Набиуллина перестала давать сигналы рынку с помощью различных брошей. Она начала надевать уникальные украшения на пресс-конференциях в начале 2020 года, в период экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Глава регулятора объясняла, что вкладывает в броши некие тайные послания, которые иногда просто, а иногда не очень разгадать. При этом некоторые трактовки, по словам главы ЦБ, удивляли ее саму.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ заминировали газопровод на станции «Суджа» динамитом. Взорваны ветки, по которым газ раньше шел в Европу

    Известный музыкант заявил об угрозах расправой после начала СВО

    Набиуллина раскрыла отношение к мемам про ее работу

    Военкор сделал удручающий вывод об отношении Европы к Украине

    Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

    Президент ЦАР оценил работу инструкторов российской ЧВК

    Россиянка похитила выделенные на запчасти БПЛА для участников СВО деньги и получила срок

    Глыба льда рухнула на восьмилетнюю россиянку и попала на видео

    Бывшего владельца автомойки арестовали по делу о пытках российских студенток

    Названа главная опасность злоупотребления солью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше