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11:09, 21 марта 2025Силовые структуры

Начальника пожарной части российского города задержали за взятку от отца сотрудника

В Нижневартовске правоохранители задержали главу пожарной части за взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижневартовске правоохранители задержали главу Пятого пожарно-спасательного отряда Игоря Фролова за взятку от отца одного из подчиненных. Об этом сообщает URA.RU.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в феврале 2024 года Фролов получил деньги от отца одного из сотрудников. За это он пообещал помочь продвижению подчиненного по службе.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал двоих сотрудников «Балтийского завода» за взятки от рабочих предприятия.

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