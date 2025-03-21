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12:51, 21 марта 2025Силовые структуры

Нарышкин осудил удар ВСУ по краеведческому музею в Судже

Нарышкин призвал не забыть об атаке ВСУ по музею в Судже Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по краеведческому музею в Судже. Об этом сообщает РИА Новости.

При спешном отступлении боевики ВСУ нанесли намеренный удар по краеведческому музею в Судже Курской области, в результате чего его сотрудница получила ранения, несовместимые с жизнью. «Такие трагедии не должны быть забыты. Основную часть экспозиции музея составляли семь Суджанских кладов. Эти находки представляли уникальный источник для изучения ранней истории славян», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, при ударе ВСУ по освобожденной Судже.

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