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14:47, 21 марта 2025Наука и техника

Найдены следы ранее неизвестного организма

Geomicrobiology Journal: Следы неизвестной формы жизни найдены в пустыне Намибии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tandfonline.com

Необычные структуры в мраморе и известняке пустынных районов Намибии могут быть следами неизвестной формы жизни. Исследование опубликовано в Geomicrobiology Journal.

Геологи обнаружили в камне параллельные микроскопические тоннели — до трех сантиметров в длину и около полумиллиметра в диаметре. Они идут строго вниз от трещин, заполненных кальцитом, и тянутся полосами длиной до десяти метров. Анализ образцов показал, что эти структуры не могли возникнуть в результате геологических процессов, — их, вероятно, прорезали микроорганизмы, которые питались минералами породы.

Ученые предполагают, что организмы использовали карбонат кальция, из которого состоит мрамор и известняк, как источник питательных веществ. При этом в каналах осталась тонкая кальцитовая пыль, а сам организм, скорее всего, жил глубоко в породе без доступа к свету. Исследователи нашли биологический материал, но ни ДНК, ни белков в нем не сохранилось.

Похожие структуры были найдены и в других странах региона, в том числе в известняках Омана и мраморе Саудовской Аравии. Возраст находок оценивается в один-два миллиона лет. По мнению авторов, организмы обитали в более влажную климатическую эпоху.

Теперь исследователи призывают специалистов по эндолитным организмам изучить этот феномен подробнее. Если подтвердится, что организм влияет на углеродные процессы в недрах, это может изменить представления о роли микробов в глобальном круговороте кислорода.

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