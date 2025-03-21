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17:52, 21 марта 2025Экономика

Ограничения на перевод денег из России продлили

Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж на 6 месяцев
Вячеслав Агапов
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Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центральный банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничения на переводы будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно. Граждане страны и физлица-нерезиденты из дружественных государств смогут переводить за месяц не более миллиона американских долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимит на трансакции через системы денежных переводов составит до 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте по официальному курсу на дату операции.

Нерезиденты из дружественных и недружественных стран, которые работают в России, могут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. При этом неработающим в России физлицам и юрлицам переводы будут запрещены совсем — за исключением иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», — добавили в ЦБ.

По данным Росфинмониторинга, в 2024 году число подозрительных финансовых операций, зафиксированных банками, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем за 2022-й. К подозрительным действиям отнесли P2P переводы (от одного человека к другому), транзитные операции (переводы между разными организациями и лицами, которые не имеют экономического обоснования) и обналичивание денежных средств. Рост числа подобного рода операций объясняют все более частым вовлечением в них физических лиц.

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