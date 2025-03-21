ООН попросила одну страну НАТО пересмотреть свое решение по ЛГБТ

Верховный комиссар ООН Тюрк попросил Венгрию пересмотреть закон о ЛГБТ

ООН попросила Венгрию пересмотреть свой закон о запрете ЛГБТ-парадов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующее заявление верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка опубликовано на сайте международной организации.

«Мы глубоко обеспокоены принятым на этой неделе в Венгрии законопроектом, который приводит к произвольным и дискриминационным ограничениям (...) в том числе при отстаивании их прав человека на таких мероприятиях, как парады», — отмечается в заявлении.

По его словам, принятый недавно венгерским парламентом законопроект может являться дискриминирующим по отношению к представителям этих меньшинств.

18 марта парламент Венгрии большинством голосов принял законопроект о запрете проведения в стране ЛГБТ-парадов. Дополнительно уточняется, что за участие в подобных шествиях власти страны будут штрафовать. Предполагается, что взимаемая сумма будет направлена в фонд по защите детей.