Одна страна НАТО приняла законопроект о запрете ЛГБТ-парадов

Парламент Венгрии большинством принял законопроект о запрете ЛГБТ-парадов

Парламент Венгрии большинством голосов принял законопроект о запрете проведения в стране ЛГБТ-парадов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Законопроект вносит поправки в закон Венгрии о собраниях, объявляя правонарушением проведение или посещение мероприятий, нарушающих закон о "защите детей", которое запрещает изображение или пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в возрасте до 18 лет», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что за участие в подобных шествиях власти страны будут штрафовать. Предполагается, что взимаемая сумма будет направлена в фонд по защите детей.

28 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в столице страны Будапеште больше не будут проводиться гей-парады. Кроме того, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна «не будет терпеть в своей столице ЛГБТ-парады в той публичной форме, в которой они проходят в последние десятилетия».