Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:40, 21 марта 2025Путешествия

Опытная путешественница раскрыла способы ехать без соседей на поезде

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Regina Erofeeva / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Елена Лисейкина раскрыла способы остаться без соседей во время поездки на поезде. Лайфхаками она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор посоветовала читателям выбирать 13 место в 13 вагоне. По ее словам, суеверия, связанные с несчастливым числом, до сих пор влияют на покупку билетов.

Еще один лайфхак — бронировать места в вагонах, где занята одна койка. «Пары и компании обычно ищут полностью свободное купе, чтобы занять его целиком, — пояснила россиянка. — Если они видят купе, где уже есть два человека, то, скорее всего, пойдут дальше».

Материалы по теме:
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет» Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет»Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
16 ноября 2021
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня 2016

Парам путешественница посоветовала выкупать верхнее и нижнее место в купе по диагонали, а не одно над другим. «Такое расположение часто отпугивает других пассажиров», — добавила она.

Кроме того, можно выкупить все места в купе, а прямо перед поездкой сдать ненужные билеты. Автор назвала такой способ «не самым экологичным», но работающим.

Ранее были названы самые необычные вещи, которые россияне забывали в поездах. В их число вошли перья павлина и постер с картиной Марка Шагала.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такой, зараза, горячий». Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

    В Госдуме позвали Трампа посетить Россию с целью «понять ментальность»

    В России оценили риски массовых увольнений в 2025 году

    Горящую газоизмерительную станцию «Суджа» после подрыва ВСУ сняли на видео

    Опытная путешественница раскрыла способы ехать без соседей на поезде

    Найдено самое эффективное средство от головной боли

    Российского подростка задержали за поджог здания госуслуг

    В России взыскали с Google 13 миллиардов рублей штрафов

    Киев бросил позиции у Северска в ДНР

    Российские военные маскировались под ВСУ для операции «Поток»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше