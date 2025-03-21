Опытная путешественница раскрыла способы ехать без соседей на поезде

Россиянка Елена Лисейкина раскрыла способы остаться без соседей во время поездки на поезде. Лайфхаками она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор посоветовала читателям выбирать 13 место в 13 вагоне. По ее словам, суеверия, связанные с несчастливым числом, до сих пор влияют на покупку билетов.

Еще один лайфхак — бронировать места в вагонах, где занята одна койка. «Пары и компании обычно ищут полностью свободное купе, чтобы занять его целиком, — пояснила россиянка. — Если они видят купе, где уже есть два человека, то, скорее всего, пойдут дальше».

Парам путешественница посоветовала выкупать верхнее и нижнее место в купе по диагонали, а не одно над другим. «Такое расположение часто отпугивает других пассажиров», — добавила она.

Кроме того, можно выкупить все места в купе, а прямо перед поездкой сдать ненужные билеты. Автор назвала такой способ «не самым экологичным», но работающим.

Ранее были названы самые необычные вещи, которые россияне забывали в поездах. В их число вошли перья павлина и постер с картиной Марка Шагала.