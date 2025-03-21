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14:03, 21 марта 2025Путешествия

Пассажирка самолета лишила жизни собаку в туалете аэропорта и бросила ее в мусор

Daily Mail: Пассажирка лишила жизни собаку в туалете аэропорта в Орландо
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Orlando Police Department

Пассажирка самолета лишила жизни собаку в туалете аэропорта в Орландо, Флорида, и бросила питомца в мусорное ведро. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 57-летняя Элисон Агата Лоуренс должна была сесть в самолет 16 декабря вместе с пуделем, однако животное не пустили на борт из-за отсутствия необходимых документов. Тогда американка не придумала ничего лучше, чем расправиться с питомцем. Сотрудники аэропорта нашли бездыханную собаку и сообщили обо всем полиции.

Лоуренс арестовали 18 марта у нее дома за жестокое обращение с животными. Однако вскоре она вышла на свободу, заплатив залог в размере 5 тысяч долларов (422 тысячи рублей). Соседи Лоуренс рассказали, что часто видели ее на прогулке с белым пуделем. Они были шокированы, узнав о случившемся.

Ранее пассажир Delta Air Lines лишился места в бизнес-классе самолета из-за собаки. Опытный путешественник рассказал, что перед рейсом 21 декабря авиакомпания сначала бесплатно повысила ему класс обслуживания, а через 15 минут пересадила его на худшее место, чем у него было изначально в экономклассе.

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