Песков рассказал о полученном Путиным письме от генерала Попова

Песков: Президент Путин получил письмо от генерала Попова

Президент России Владимир Путин получил письмо от бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что никак не может комментировать это письмо.

«О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сказал Песков.

20 марта «Коммерсантъ» сообщил об обращении обвиняемого в мошенничестве генерала Попова к Владимиру Путину. Как стало известно изданию, бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй. В своем обращении он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы.