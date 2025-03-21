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13:04, 21 марта 2025Россия

Песков рассказал о полученном Путиным письме от генерала Попова

Песков: Президент Путин получил письмо от генерала Попова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин получил письмо от бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что никак не может комментировать это письмо.

«О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сказал Песков.

20 марта «Коммерсантъ» сообщил об обращении обвиняемого в мошенничестве генерала Попова к Владимиру Путину. Как стало известно изданию, бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй. В своем обращении он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы.

Вот это да!
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