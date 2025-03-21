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08:57, 21 марта 2025Силовые структуры

По делу главы фонда капремонта Челябинской области задержали еще двоих фигурантов

ФСБ задержала двоих мужчин по делу главы фонда капремонта Челябинской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых по делу главы фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области» Виктора Тихоненко. Об этом сообщает «74.ru».

Речь идет о бывшем главе отдела закупок фонда Андрее Шадрине и бывшем депутате заксобрания региона Илье Бархатове. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, задержанные получили от бизнесменов взятки в размере более пяти миллионов рублей за содействие в конкурсных процедурах.

20 марта был задержан Тихоненко. По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года он вместе со своим заместителем велел подчиненным провести конкурсные процедуры, нарушая законодательство. Таким образом госслужащий помог частной фирме получить договор подряда на выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома Челябинска по завышенной стоимости. Предварительный ущерб от его действий оценивается в 3,4 миллиона рублей.

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