По делу о пытках российских студентов задержали бывшего владельца автомойки

На Урале по делу о пытках на автомойке задержали бывшего владельца

На Урале по делу о пытках на автомойке задержали бывшего владельца. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, правоохранительные органы задержали Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, где несколько часов издевались над девушками. Ему должны избрать меру пресечения.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку. Следователи возбудили новое дело о похищении, его соединят с первым делом. Соучастнику уже предъявили обвинение. Он будет находиться в СИЗО до 1 мая.

Ранее сообщалось, что по делу о пытках над российскими студентками на автомойке арестовали нового фигуранта.