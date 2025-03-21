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11:39, 21 марта 2025Россия

Под Москвой уволили отчитавшую учеников за неуважение к гимну России директора школы

В Подмосковье уволили директора школы, отчитавшую учеников за неуважение к гимну
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Московской области уволили директора школы, отчитавшую учеников за неуважение к гимну России. Об этом сообщает MSK1.RU в Telegram.

Незадолго до этого директор учебного учреждения сняла видео во время линейки с воспроизведением гимна. Несмотря на это, некоторые ученики продолжили свои дела — кто-то их них переодевается, другие идут по своим делам. «Во время исполнения гимна не ходят», — отчитала их директор.

После того как запись дошла до родителей учеников, некоторые из них возмутились увиденным. На этом фоне директор покинула должность. Она возглавляла школу с момента ее открытия.

Ранее в Кабардино-Балкарии жители не встали во время исполнения гимна России в одной из школ Нальчика. Это также попало на видео, после публикации которого на ситуацию обратили внимание в Госдуме. Вскоре проявивших неуважение к гимну жителей привлекли к ответственности.

ЖЗЛ
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