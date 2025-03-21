Погоня за устроившим поджог здания госуслуг подростком попала на видео

Очевидцы сняли погоню за подростком, поджегшим здание госуслуг в Сертолово

Очевидцы сняли погоню за 15-летним подростком, устроившим поджог здания госуслуг в Сертолово. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео показано, как молодой человек убегает после устроенного поджога, а за ним бегут несколько клиентов госуслуг и сотрудница центра. Они громко кричат.

Ранее сообщалось , что подростка задержали на месте преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что школьник пошел на этот шаг из-за аферистов, которые звонили ему всю неделю и убеждали в возбуждении уголовного дела в отношении его родителей. Подросток поверил мошенникам, что поджог центра госуслуг поможет избежать уголовного преследования матери и отца. В результате он пришел в центр, облил сиденье горючим веществом и поджег. Пожар моментально был потушен, никто не пострадал.