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14:49, 21 марта 2025Силовые структуры

Погоня за устроившим поджог здания госуслуг подростком попала на видео

Очевидцы сняли погоню за подростком, поджегшим здание госуслуг в Сертолово
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского подростка задержали за поджог здания госуслуг

Очевидцы сняли погоню за 15-летним подростком, устроившим поджог здания госуслуг в Сертолово. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео показано, как молодой человек убегает после устроенного поджога, а за ним бегут несколько клиентов госуслуг и сотрудница центра. Они громко кричат.

Ранее сообщалось , что подростка задержали на месте преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что школьник пошел на этот шаг из-за аферистов, которые звонили ему всю неделю и убеждали в возбуждении уголовного дела в отношении его родителей. Подросток поверил мошенникам, что поджог центра госуслуг поможет избежать уголовного преследования матери и отца. В результате он пришел в центр, облил сиденье горючим веществом и поджег. Пожар моментально был потушен, никто не пострадал.

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