Российского подростка задержали за поджог здания госуслуг

В Ленобласти полиция задержала 15-летнего школьника за поджог здания госуслуг

В Ленинградской области полиция задержала 15-летнего местного жителя за поджог здания госуслуг. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Подросток учится в восьмом классе в школе в Сертолово. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 20 марта полиция получила сообщение о возгорании в помещении центра госуслуг в доме №1 на Любимой улице в Сертолово. Выехав на место происшествия, силовики задержали поджигателя на месте преступления.

Правоохранители выяснили, что школьник пошел на этот шаг из-за аферистов, которые звонили ему всю неделю и убеждали в возбуждении уголовного дела в отношении его родителей. Подросток поверил мошенникам, что поджог центра госуслуг поможет избежать уголовного преследования мамы и папы. В результате он пришел в центр, облил сиденье горючим веществом и поджег. Пожар моментально был потушен, никто не пострадал.

Ранее под Калугой следователи возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который разозлился на свою 60-летнюю мать и поджег ее вместе с домом.