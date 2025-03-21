Похищенный талибами турист провел два года в заложниках и был освобожден Трампом

Daily Mail: 19 марта талибы освободили американского туриста благодаря Трампу

Похищенный талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) американский турист провел два года в заложниках и был освобожден президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 65-летний Джордж Глезманн вылетел 19 марта из аэропорта Кабула в Доху, где встретился с посланником США по вопросам освобождения заложников Адамом Белером. Последний вел переговоры от лица администрации Трампа об освобождении туриста.

Механик авиакомпании Delta Airlines Джордж Глезманн прибыл в Афганистан в декабре 2022 года и был похищен террористами. Теперь он воссоединился с женой Александрой. Он стал третьим человеком, которого освободил Трамп из плена у талибов после вступления в должность.

Ранее опытный путешественник из Германии пообщался с талибами во время отпуска в Афганистане и остался в восторге от их гостеприимства. По словам 23-летнего Янниса, местные жители, в том числе талибы, рады туристам, поэтому заверяют их в безопасности.