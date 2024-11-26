Путешественник пообщался с талибами во время отпуска в Афганистане и оказался в восторге

Daily Mail: путешественник рассказал, что талибы рады туристам в Афганистане

Опытный путешественник из Германии пообщался с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) во время отпуска в Афганистане и оказался в восторге от их гостеприимства. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

По словам 23-летнего Янниса, местные жители, в том числе талибы, рады туристам, поэтому заверяют их в безопасности. Немец назвал афганцев одним из самых гостеприимных народов мира. «Меня приглашали домой, чтобы поужинать с местными жителями и попить вместе чаю. Даже талибы относились ко мне очень хорошо», — добавил он.

Яннис восхитился историей и культурой страны, а также заметил, что там великолепная еда.

Ранее британский тревел-блогер Киран Браун побывал в Афганистане и рассказал, что в стране любят туристов. Путешественник провел там восемь дней и постоянно сталкивался с талибами на контрольно-пропускных пунктах.