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05:07, 21 марта 2025Забота о себе

Популярные упражнения для женского здоровья оказались вредны для сексуальной жизни

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Daily Mail

Физиотерапевт и эксперт по женскому здоровью Сара Перси заявила, что упражнения Кегеля, которые помогают укрепить мышцы тазового дна, могут негативно сказаться на сексуальной жизни. Об этом она рассказала Daily Mail.

Перси предупредила: хотя упражнения Кегеля полезны для женского здоровья в целом и для интимной жизни в частности, если переусердствовать при их выполнении, секс может стать болезненным. Она объяснила, что, если тренировать тазовое дно, когда мышцы и так слишком напряжены, они станут еще более спазмированными. Из-за этого боли во время полового контакта и дискомфортные ощущения в области спины и таза усилятся.

«Со временем вы просто будете ходить с перенапряженными мышцами тазового дна, что на самом деле может привести к таким явлениям, как сильная боль во время менструации, спазмы в животе во время менструации на протяжении всего цикла», — отметила Перси. Также, по ее словам, из-за слишком частого выполнения упражнений Кегеля женщины могут испытывать дискомфорт при использовании тампонов и менструальных чаш.

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