Раскрыты способы усилить ощущения во время секса и сделать оргазм ярче

Сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова рассказала, как можно улучшить качества секса и сделать оргазмы ярче. Советами она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Соколова подчеркнула, что состояние здоровья напрямую влияет на интенсивность ощущений во время секса. Она рекомендовала регулярно заниматься спортом, так как физическая активность улучшает кровообращение, а также делать упражнения для интимных мышц, такие как тренировки по методу Кегеля: они помогают усилить тонус мышц тазового дна. Сексолог заверила, что это положительно скажется на качестве интимной жизни.

Специалистка добавила, что стресс, тревога или усталость также могут мешать получать удовольствие от секса. «Важно научиться расслабляться. Прелюдия — это не только способ настроиться на волну партнера, но и возможность лучше почувствовать свое тело. Не спешите, наслаждайтесь каждым этапом», — призвала она.

Также Соколова посоветовала откровенно говорить с партнером о желаниях и фантазиях. Она заверила, что такие беседы помогут улучшить качество интимной жизни и сделать ощущения от секса более яркими.

Обсудите, что доставляет вам удовольствие, попробуйте что-то новое, но без давления. Общие эксперименты, будь то новые позы или использование игрушек, могут добавить свежести и страсти в отношения Милана Соколова сексолог

Помимо этого, сексолог порекомендовала следить за ритмом дыхания во время близости. Глубокое и синхронное с движениями партнера дыхание помогает сильнее прочувствовать момент и усилить ощущения, объяснила она. Кроме того, сделать секс ярче помогает исследование собственного тела. Соколова подчеркнула, что чем лучше человек знает свое тело, тем ему легче объяснить партнеру, что ему нравится.

Ранее сексолог и психотерапевт Артур Салахов перечислил качества хорошего любовника. Прежде всего, хороший партнер проявляет чувствительность и внимание к избраннику, умеет считывать невербальные сигналы, а также показывает заботу и уважение, убежден специалист.