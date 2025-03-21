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15:04, 21 марта 2025Россия

После избиения отцом обижавших его сына детей появилось видео издевательств над школьником

Mash опубликовал видео с издевательствами над школьником в Красноярске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

После того, как мужчина избил детей, обижавших его сына в Красноярске, появилось видео издевательств над школьником. Ролик опубликован в Telegram-канале Kras Mash.

На кадрах видно, как ребенка таскают по полу за рюкзак, спускают с лестницы и избивают несколько школьников. Происходящее на видео снимают другие дети.

Как утверждает канал, администрация школы якобы знала о конфликте, однако директор образовательного учреждения не стала комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что отец пришел заступаться за сына и во время разбирательств в кабинете психолога избил стулом двух школьников. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у его ребенка начались панические атаки из-за буллинга.

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