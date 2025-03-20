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10:38, 20 марта 2025Россия

Отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух российских школьников

В Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников. Об этом пишет NGS24.RU.

Со слов матери пострадавшего ученика, в школе мальчик и его друзья поругались с пятиклассником — они поссорились и немного потолкались на крыльце. После этого в школу приехал отец одного из детей и пообщался с обидчиками своего сына в кабинете психолога, но не сдержался.

«[Он] сказал, что будет проще разобраться так, взял в руки стул и начал долбить всех присутствующих. Сказал, что отсидит и ему все равно», — рассказала россиянка.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что у его ребенка якобы начались панические атаки из-за буллинга.

У одного из пострадавших детей выявили ссадины и гематомы, также у него было подозрение на сотрясение мозга и переломы пальцев, которые не подтвердились. Мать школьника написала заявление в полицию. Проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области подросток избил в туалете школьника-мигранта. После этого мать обвинила отца избитого ее сыном мальчика в преступлении — якобы тот похитил ее ребенка.

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