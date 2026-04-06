Число поврежденных при ударе ВСУ по портовому городу в России жилых домов резко выросло

18:42, 6 апреля 2026Россия

Число поврежденных при ударе ВСУ по Новороссийску домов выросло до 92
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Число домов в Новороссийске, поврежденных при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу, резко возросло. Это следует из публикации в Telegram-канале мэра города Андрея Кравченко.

Всего повреждения получили 92 жилых дома, из которых 73 — частные, еще 19 — многоквартирные.

«В Новороссийске с ночи введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня выполнялась ликвидация последствий атаки со стороны ВСУ. Работа оперативного штаба продолжается», — написал Кравченко.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что при ударе по городу повреждения получили 25 жилых зданий.

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. По последним данным, пострадали 10 человек. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри помещения видны разрушения.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
