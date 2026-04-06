Число поврежденных при ударе ВСУ по портовому городу в России жилых домов резко выросло

Число поврежденных при ударе ВСУ по Новороссийску домов выросло до 92

Число домов в Новороссийске, поврежденных при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу, резко возросло. Это следует из публикации в Telegram-канале мэра города Андрея Кравченко.

Всего повреждения получили 92 жилых дома, из которых 73 — частные, еще 19 — многоквартирные.

«В Новороссийске с ночи введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня выполнялась ликвидация последствий атаки со стороны ВСУ. Работа оперативного штаба продолжается», — написал Кравченко.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что при ударе по городу повреждения получили 25 жилых зданий.

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. По последним данным, пострадали 10 человек. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри помещения видны разрушения.