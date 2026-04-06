Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

11:51, 6 апреля 2026Россия

В Новороссийске после атаки ВСУ повреждения получили 25 зданий
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

25 зданий в Новороссийске Краснодарского края получили повреждения после мощного налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О масштабных повреждениях после атаки ВСУ в городе объявили в оперштабе региона.

Как сообщили власти, из 25 поврежденных в крупном портовом городе строений 10 — многоквартирные жилые дома, 15 — частные.

«Идет осмотр специалистами каждого пострадавшего дома и прилегающей территории», — говорится в публикации оперативного штаба.

Налет на портовый город был совершен в ночь на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали десять человек, двое из них — дети. Дроны летели на город тремя волнами.

Удар одного из летательных аппаратов попал на видео.

