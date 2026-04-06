Иран ответил Трампу на предложение мира

В США назвали максималистским ответ Ирана на мирное предложение Трампа

Иранская сторона послала официальный ответ на мирное предложение президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил сотрудник издания Axios Барак Равид.

Американский чиновник, собеседник журналиста, прокомментировал поступивший ответ Тегерана, назвав его максималистким. Источник также заявил, что из этого ответа неясно, хочет ли Исламская Республика мира в действительности.

Ранее иранские дипломаты в ответ на требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив заявили, что Исламская Республика «потеряла» необходимые для этого ключи.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.