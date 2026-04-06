Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 6 апреля 2026

Иран ответил Трампу на предложение мира

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иранская сторона послала официальный ответ на мирное предложение президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил сотрудник издания Axios Барак Равид.

Американский чиновник, собеседник журналиста, прокомментировал поступивший ответ Тегерана, назвав его максималистким. Источник также заявил, что из этого ответа неясно, хочет ли Исламская Республика мира в действительности.

Ранее иранские дипломаты в ответ на требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив заявили, что Исламская Республика «потеряла» необходимые для этого ключи.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok