Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

Посольство Ирана: Исламская Республика потеряла ключи для открытия пролива

Посольство Ирана в Зимбабве в ответ на требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив заявило, что Исламская Республика «потеряла» необходимые для этого ключи. Соответствующая публикация появилась в социальной сети X.

«Мы потеряли ключи», — указано в сообщении диппредставительства.

Пользователи социальной сети выяснили, что это была отсылка к публикации главы Белого дома. Сотрудники посольства подтвердили догадки.

После этого посольство Ирана в ЮАР присоединилось к шутке. На странице дипломатического ведомства в социальной сети X появился репост посольства Ирана в Зимбабве.

«Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям», — указано в комментарии посольства Ирана в ЮАР.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана открыть Ормузский пролив. В своем заявлении он назвал иранское руководство «сумасшедшими ублюдками».