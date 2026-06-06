Россияне стали массово гулять с питомцами в детских колясках

Shot: Россияне стали массово пересаживать животных в детские коляски

Россияне стали массово пересаживать питомцев в детские коляски. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что за год спрос на детские коляски вырос на 30 процентов. По словам хозяев, их питомцы привыкли к таким средствам передвижения на прогулках и чувствуют себя в них отлично. Для пожилых собак и кошек коляски и вовсе стали спасением. Сами хозяева также пребывают в восторге, поскольку руки на прогулке свободны и можно гулять по несколько часов день.

В беседе с авторами канала эксперты компании «Атол» отметили, что, несмотря на повышенный спрос, средняя стоимость коляски для животных за год снизилась на 6 процентов. Теперь их можно приобрести от пяти тысяч рублей.

Ранее россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами. Выяснилось, что хозяева в среднем тратят на уход за любимым животным от 1 до 3 тысяч рублей в месяц.

