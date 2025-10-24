Экономика
06:01, 27 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами

«Кукушка»: Россияне тратят на уход за питомцев 1-3 тысячи рублей в месяц
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Россияне в среднем тратят на уход за питомцем от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, показало исследование платформы «Кукушка». В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Большинство опрошенных рассказали о наличии у них кошки (66 процентов), 23 процента признались, что у них есть собака, еще 6 процентов являются владельцами и кошки, и собаки.

Респонденты также сообщили о том, что для них тяжелее всего в заботе о питомце. Для большинства (31 процент) это траты на корм и лечение. Для 28 процентов — уборка лотка, шерсти и грязи. Еще 15 процентов выделили поездки к ветеринару, 9 — ранние прогулки, 7 — испорченную мебель, 5 — громкий лай или мяуканье. И только 5 процентов признались, что им ничего из этого не доставляет хлопот.

Чаще всего товары для питомцев опрошенные покупают в зоомагазинах (47 процентов). Еще 28 предпочитают приобретать их на маркетплейсах, а 18 — в сетевых супермаркетах.

Большинство (42 процента) тратят на уход за питомцем в месяц порядка 1-3 тысячи рублей. 25 процентов укладываются в 1 тысячу рублей, 22 процента — в 3-7 тысяч, 8 процентов — в 7-15 тысяч, и только 3 процента респондентов тратят 15 и более тысяч рублей.

При выборе корма многие ориентируются на качество и состав (36 процентов) и цену (28 процентов). Еще 13 следуют советам ветеринара, 10 обращают внимание на отзывы в интернете, 8 — на рекомендации друзей, 3 — на известность бренда, 2 — на акции и скидки.

В качестве лакомств большинство респондентов (43 процента) дают питомцам специальные магазинные палочки и паучи. Еще 35 процентов — натуральные продукты, 19 — остатки со стола. И только 3 процента ограничиваются в питании лишь основным кормом.

Ранее директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров рассказывал о том, какие игрушки способны навредить домашним животным.

