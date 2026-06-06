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15:30, 6 июня 2026Путешествия

Россиянин описал отдых в Грузии фразой «начало давить психологически»

Алина Черненко

Фото: Merry Hog / Shutterstock / Fotodom

Российский турист отдохнул в городе Батуми в Грузии зимой и был разочарован. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания поехал на курорт в конце января — начале февраля 2026 года. Только по приезде он узнал, что в Грузии это сезон затяжных дождей и густых туманов, а среднее количество осадков в этот период — одно из самых высоких в году.

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«За все пять дней у меня была буквально парочка ясных часов. Я просыпался с надеждой, смотрел в окно и видел все ту же серую пелену. К третьему дню это начало давить психологически. К четвертому я просто перестал проверять прогноз погоды — все равно там было одно и то же», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Одним из главных пунктов программы соотечественника была лодочная прогулка по реке Арагви, которая на фотографиях выглядела как настоящее природное чудо. В реальности же турист увидел серую воду под серым небом.

Еще одно разочарование ждало автора отзыва во время поездки на водопады. «Тропы развезло в грязь, смотровые площадки были скользкими настолько, что я реально опасался упасть. Сами водопады терялись в тумане и брызгах. Одежда промокла насквозь минут за 20, несмотря на дождевик», — посетовал он.

Кроме того, россиянин пожаловался на неудавшуюся прогулку на яхте. По его словам, капитан молча оценил волнение и примерно через полчаса развернул судно обратно. Деньги за экскурсию организаторы не вернули, так как формально она состоялась.

Несмотря на неприятный опыт, соотечественник назвал Батуми интересным городом с отличной кухней и открытыми людьми. Однако он добавил, что почти все его природные достопримечательности завязаны на погоду куда сильнее, чем принято об этом писать в туристических статьях.

Ранее другая россиянка побывала в Батуми и описала его фразой «были очень разочарованы». В частности, ей не понравился каменистый берег с огромными валунами.

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