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11:59, 1 ноября 2024Россия

Россиянка обвинила отца избитого ее сыном школьника в преступлении

В Новосибирской области подросток избил в туалете школьника-мигранта
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирской области подросток избил в туалете школьника-мигранта. После этого мать обвинила отца избитого ее сыном ребенка в преступлении, пишет «Федерал Пресс».

Как пишет издание, 11-летний российский школьник оскорбил и избил в туалете приехавшего из Киргизии ученика до сотрясения мозга — ребенок с трудом дошел до дома, его тошнило. «Он обзывал его неудачником и по-другому, еще более некрасивыми словами. Сын пришел домой, некоторое время его рвало, он отлеживался, провел день в кровати», — отметила мать пострадавшего школьника.

Как рассказала изданию местный депутат Наталья Шишкина, на следующий день отец пострадавшего подвез избившего его сына подростка в школу, чтобы по пути «побеседовать с ним». Когда подросток отказался продиктовать номер своей матери, родители избитого мальчика обратились к руководству образовательного учреждения.

Мать нападавшего отказалась приходить в школу и на следующий день написала заявление в полицию с обвинением в похищении ее сына. Отца избитого школьника задержали на сутки, но в возбуждении дела отказали, так как нашлись свидетели, которые видели, что ребенок якобы добровольно сел в автомобиль и приехал в школу без опоздания. Россиянку это не устроило, и она обратилась к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее в Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. О постоянных нападках со стороны одноклассников ребенок долгое время никому не рассказывал.

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