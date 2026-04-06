Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:38, 6 апреля 2026Спорт

Фанаты «Зенита» решили стать миролюбивее

Владислав Уткин
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фанаты «Зенита» решили стать миролюбивее во время матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Спартака». Об этом сообщается на сайте фанатского объединения петербуржцев «Ландскрона».

Игра пройдет 8 апреля, посреди Страстной недели — последней недели перед Пасхой. Фанаты «Зенита» заявили, что откажутся от оскорблений в адрес соперника по религиозным соображениям.

Также в «Ландскроне» подчеркнули, что отказ от оскорбительных речевок связан с «общей идеей патриотизма». Планируется достичь взаимной договоренности на эту тему с фанатами красно-белых.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге, начало в 19:45 по московскому времени. В 23-м туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака переиграли «Крылья Советов» со счетом 2:0, а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива» (2:1).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok