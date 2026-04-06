Фанаты «Зенита» не будут скандировать оскорбления в адрес «Спартака» из-за Пасхи

Фанаты «Зенита» решили стать миролюбивее во время матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Спартака». Об этом сообщается на сайте фанатского объединения петербуржцев «Ландскрона».

Игра пройдет 8 апреля, посреди Страстной недели — последней недели перед Пасхой. Фанаты «Зенита» заявили, что откажутся от оскорблений в адрес соперника по религиозным соображениям.

Также в «Ландскроне» подчеркнули, что отказ от оскорбительных речевок связан с «общей идеей патриотизма». Планируется достичь взаимной договоренности на эту тему с фанатами красно-белых.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге, начало в 19:45 по московскому времени. В 23-м туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака переиграли «Крылья Советов» со счетом 2:0, а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива» (2:1).