21:36, 5 апреля 2026

«Спартак» победил «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 23-й минуте забил защитник Сесар Монтес. На 66-й минуте хавбек Эсекиэль Барко сравнял счет, реализовав пенальти. На 83-й минуте полузащитник Пабло Солари вывел «Спартак» вперед.

Таким образом, после 23 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте, набрав 44 очка. «Спартак» находится на шестом месте, имея в активе 41 очко. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем матче «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо», а «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 12 апреля.

