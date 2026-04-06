18:48, 6 апреля 2026

Трамп рассказал о существенном предложении от Ирана

Трамп: Иран сделал США существенное предложение, но его недостаточно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иран сделал США «существенное предложение» касательно завершения конфликта, но Вашингтон не считает его подходящим. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, трансляцию его выступления ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Тегеран сделал Вашингтону "существенное предложение", но США не считают его достаточно хорошим. Я ознакомился с каждым пунктом (...). Это важный шаг, но этого недостаточно», — заявил глава государства.

По словам Трампа, боевые действия могут закончиться «очень быстро», если Иран пойдет на сделку с США.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    В МИД высказались об атаке ВСУ на объекты КТК

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    Все новости
