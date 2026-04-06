Трамп рассказал о существенном предложении от Ирана

Иран сделал США «существенное предложение» касательно завершения конфликта, но Вашингтон не считает его подходящим. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, трансляцию его выступления ведет Белый дом на YouTube-канале.
«Тегеран сделал Вашингтону "существенное предложение", но США не считают его достаточно хорошим. Я ознакомился с каждым пунктом (...). Это важный шаг, но этого недостаточно», — заявил глава государства.
По словам Трампа, боевые действия могут закончиться «очень быстро», если Иран пойдет на сделку с США.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.