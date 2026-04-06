18:48, 6 апреля 2026

На Украине заявили об уничтожении киевской ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт (МВт) была полностью уничтожена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Также стало известно, что ТЭЦ-6 мощностью 750 МВт в украинской столице разрушена на 80 процентов.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник испугался следующей зимы. Он заявил в эфире своего YouTube-канала, что зима станет для Украины хуже, если конфликт не закончится, поскольку в холодный период страна войдет без работающих ТЭЦ и энергетики.

Одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве безвозвратно вышла из строя после ударов России.

