Киевская ТЭЦ безвозвратно вышла из строя после ударов РФ

Одна из киевских ТЭЦ безвозвратно вышла из строя после ударов РФ в январе

Одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве безвозвратно вышла из строя после ударов РФ. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации уточняется, что российские военные наносили удары по ТЭЦ, о которой идет речь, 9, 13, 20 и 24 января, после которых та больше не подлежит восстановлению. Ранее на Украине сообщали о масштабных разрушениях ТЭЦ-6, которая обеспечивает отоплением район Троещины.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за январь Россия нанесла более шести тысяч ударов дронами по стране. Помимо этого, за январь Москва применила для ударов около пяти с половиной тысяч управляемых авиабомб и 158 ракет, а за последнюю неделю — более 980 дронов, более тысячи бомб и две ракеты.