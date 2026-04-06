18:35, 6 апреля 2026Силовые структуры

Эпичная схватка работника алкомаркета с двумя россиянами попала на видео

Драка продавца магазина с двумя покупателями попала на видео
Владимир Седов
Владимир Седов

В Москве схватка работника алкомаркета с двумя покупателями в магазине попала на видео. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как один из покупателей бросается на сотрудника магазина, который стойко встречает первый атакующий порыв мужчины. Покупатель несколько раз размашисто бьет, пытаясь попасть в голову, а продавец успешно обороняется, после чего переходит в атаку, нанося прицельные удары в голову соперника. После под раздачу тумаков попадает и друг задиры. После непродолжительной схватки он также оказывается на полу. Видно, что в какой-то момент у продавца оказался в руках пистолет.

По данным полиции, в результате схватки продавец выстрелил одному из соперников в ногу. Подозреваемый является 30-летним уроженцем Белгородской области.

Ранее в метро Москвы ранили мужчину, пытавшегося отнять телефон у пассажира.

