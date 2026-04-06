Попытка отнять телефон у пассажира столичного метро закончилась для россиянина больницей

В метро Москвы ранили мужчину, пытавшегося отнять телефон у пассажира

В метро Москвы полицейские задержали 59-летнего мужчину, ранившего ножом 45-летнего соперника на станции «Орехово». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным следствия, ночью в переходе станции метро злоумышленник попытался отобрать у пострадавшего мобильный телефон. Владелец гаджета оказался не робкого десятка, в ходе конфликта он неожиданно для грабителя выхватил нож и вонзил его в живот соперника, сам он в ходе драки получил порез щеки. Позже личность подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Мужчина задержан.

