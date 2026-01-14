Россиянин с отверткой напал на прохожего в центре столицы

В Москве задержали мужчину, напавшего с отверткой на прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, рано утром на Каланчевской улице мужчина подошел к прохожему и угрожая отверткой, потребовал отдать содержимое сумки. Пострадавшему удалось отбиться от злоумышленника, после чего тот скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Твери.

Фигурант заключен под стражу, устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

