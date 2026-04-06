Трамп обвинил группу иранцев в присвоении оружия для протестующих

Трамп пригрозил расплатой за присвоение оружия для протестующих в Иране

Оружие предназначенное для протестующих в Иране оказалось у определенной группы людей, которые не стали его передавать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия, посвященного 250-летию США, трансляция доступна на YouTube-канале RSBN.

«Кто-то забрал его и сказал: "Какое хорошее оружие, думаю что оставлю его себе"», — сказал Трамп. Он пообещал что виновные «заплатят высокую цену» за свои действия.

Американский лидер выразил уверенность, что иранский народ сможет дать отпор властям если у него появится подходящее оружие. По его словам, в таком случае руководство Ирана «сдастся».

29 декабря 2025 года после резкого падения курса иранского риала в Иране начались антиправительственные протесты. Они распространились на большинство крупных городов. Отмечается, что во время демонстраций в Иране 8-9 января могли погибнуть более 30 тысяч человек.