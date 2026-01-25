На Западе заявили о десятках тысяч погибших протестующих в Иране

Во время протестов в Иране 8-9 января могли погибнуть до 30 тысяч человек. О десятках тысяч жертв сообщил журнал Time со ссылкой на двух чиновников иранского минздрава.

По информации собеседников издания, число погибших достигло 30 304 человека. При этом журнал не может подтвердить эти сведения, а опрошенный журналистами врач Амир Параста уверяет, что жертв может быть больше.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 13 января собирался на фоне массовых протестов отдать приказ ударить по Ирану, но в последний момент передумал. Политика переубедили доводы советников, которые не давали гарантий свержения иранского режима лишь благодаря быстрой серии авиаударов.