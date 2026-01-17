Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 17 января 2026Мир

Трамп приказал атаковать Иран и передумал

WSJ: Трамп собирался приказать ударить по Ирану, но передумал
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, собирался на фоне массовых протестов отдать приказ ударить по Ирану, но в последний момент передумал. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Во вторник вечером Трамп склонялся к тому, чтобы приказать атаковать, и проинструктировал Пентагон готовиться к удару по Ирану», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трампа переубедили доводы советников, которые не давали гарантий о свержении иранского режима лишь благодаря быстрой серии авиаударов.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал атаковать Иран и передумал

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    На Украине порассуждали об отправке ВСУ на защиту Гренландии

    Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО

    ФСБ заявила о предотвращении терактов в двух российских регионах

    Принцу Уильяму запретили кататься на самокате по территории его нового имения

    Экстремистам позволят торговать овощами со своего участка

    Артемий Лебедев признался в зависти к одной европейской стране

    Жена Макрона стала диджеем в Диснейленде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok