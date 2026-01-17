Трамп приказал атаковать Иран и передумал

WSJ: Трамп собирался приказать ударить по Ирану, но передумал

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, собирался на фоне массовых протестов отдать приказ ударить по Ирану, но в последний момент передумал. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Во вторник вечером Трамп склонялся к тому, чтобы приказать атаковать, и проинструктировал Пентагон готовиться к удару по Ирану», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трампа переубедили доводы советников, которые не давали гарантий о свержении иранского режима лишь благодаря быстрой серии авиаударов.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.