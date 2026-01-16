Уиткофф назвал требования США к Ирану для дипломатического соглашения

Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану для дипломатического соглашения

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил требования Вашингтона к Тегерану, которые важно внести в дипломатическое соглашение для сокращения напряженности между странами. Об этом передает The Times of Israel.

Он заявил, что соглашение должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.

На вопрос о вероятности удара Вооруженных сил (ВС) США по Ирану спецпосланник ответил, что надеется на решение конфликта дипломатическим путем. Американский политик заявил, что Тегеран может пойти на компромисс из-за сложной экономической ситуации в государстве.

Уиткофф заключил, что протестующие в Иране являются «невероятно мужественными людьми». Он подчеркнул, что солидарен с ними.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, президент США Дональд Трамп внимательно следит за протестами, происходящими в Иране. По ее словам, правительство США вместе с Трампом рассматривают все возможные варианты развития событий.