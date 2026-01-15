Реклама

22:05, 15 января 2026

Белый дом сообщил об интересе Трампа к Ирану

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за тем, что происходит в Иране на фоне массовых протестов. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в рамках пресс-конференции.

По словам пресс-секретаря, администрация США, в том числе лично Трамп, сейчас рассматривают все возможные варианты развития событий.

Пару дней назад агентство The Associated Press писало, что Вашингтон всерьез обсуждает версию, согласно которой США проведут военные действия в Иране. В дискуссии на этот счет принимают участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и главные сотрудники Совета национальной безопасности.

Как сообщалось 13 января, из-за масштабных протестных акций в Иране погибли около 2000 человек. По словам источников, за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят «террористы».

