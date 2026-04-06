18:44, 6 апреля 2026Экономика

Названы возможные выплаты российским нефтяникам из бюджета

Петромаркет: Выплаты российским нефтяникам из бюджета могут составить ₽200 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Выплаты российским нефтяникам из федерального бюджета могут составить почти 200 миллиардов рублей. Возможную сумму со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» называет «Интерфакс».

Аналитики полагают, что суммарные выплаты по демпферу составят порядка 53 миллиардов рублей по бензину и 142 миллиарда рублей — по дизельному топливу. В марте эти суммы составят 16 тысяч и 33 тысячи рублей за тонну соответственно.

С учетом, что в феврале выплаты составили минус 2 940 рублей за тонну по бензину и минус 277 рубля за тонну — по дизтопливу, такой прирост выглядит внушительно, отмечают в «Петромаркете». Прирост объясняется резким ростом цен на нефтепродукты из-за войны в Персидском заливе и ослаблением рубля по отношению к доллару.

По итогам января доходность экспорта российского дизельного топлива впервые как минимум с января 2024 года оказалась выше, чем при поставках на внутренний рынок, сообщили аналитики компании «Эйлер». К такому результату привело снижение биржевых цен внутри страны и разницы между стоимостью сырья и нефтепродуктов, а также особенности демпферного механизма, в рамках которого выплаты в декабре и январе ушли в отрицательную зону.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
