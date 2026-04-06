Названы возможные выплаты российским нефтяникам из бюджета

Петромаркет: Выплаты российским нефтяникам из бюджета могут составить ₽200 млрд

Выплаты российским нефтяникам из федерального бюджета могут составить почти 200 миллиардов рублей. Возможную сумму со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» называет «Интерфакс».

Аналитики полагают, что суммарные выплаты по демпферу составят порядка 53 миллиардов рублей по бензину и 142 миллиарда рублей — по дизельному топливу. В марте эти суммы составят 16 тысяч и 33 тысячи рублей за тонну соответственно.

С учетом, что в феврале выплаты составили минус 2 940 рублей за тонну по бензину и минус 277 рубля за тонну — по дизтопливу, такой прирост выглядит внушительно, отмечают в «Петромаркете». Прирост объясняется резким ростом цен на нефтепродукты из-за войны в Персидском заливе и ослаблением рубля по отношению к доллару.

По итогам января доходность экспорта российского дизельного топлива впервые как минимум с января 2024 года оказалась выше, чем при поставках на внутренний рынок, сообщили аналитики компании «Эйлер». К такому результату привело снижение биржевых цен внутри страны и разницы между стоимостью сырья и нефтепродуктов, а также особенности демпферного механизма, в рамках которого выплаты в декабре и январе ушли в отрицательную зону.

