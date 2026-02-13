Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 13 февраля 2026Экономика

Вывоз дизельного топлива стал выгоднее его продаж в России

«Ъ»: Экспорт дизтоплива впервые с 2024 года обошел продажу в РФ по доходности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам января доходность экспорта российского дизельного топлива впервые как минимум с января 2024 года оказалась выше, чем при поставках на внутренний рынок. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Эйлер» пишет «Коммерсантъ».

К такому результату привело снижение биржевых цен внутри страны и разницы между стоимостью сырья и нефтепродуктов, а также особенности демпферного механизма, в рамках которого выплаты в декабре и январе ушли в отрицательную зону.

Источник на рынке утверждает, что в феврале ситуация с дизтопливом не изменилась. Потери нефтяных компаний увеличиваются из-за роста налога на добавленную стоимость, акцизов и ухудшения параметров демпфера.

Между тем на рынке бензина, отмечает собеседник издания, повторяется ситуация 2025 года. Тогда независимые сети АЗС не сделали запасов перед сезоном высокого спроса, а потом столкнулись с нехваткой топлива из-за вынужденных внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«ОМТ-Консалт» со ссылкой на участников рынка отмечает, что стабилизировать поставки может повышение нормативов биржевых продаж. В то же время другие представители отрасли указывают, что при отрицательной рентабельности внутреннего рынка такая мера может окончательно оставить НПЗ без прибыли, что чревато проблемами с переработкой.

Накануне, 12 февраля, стоимость бензина на Петербургской бирже обновила максимум с декабря прошлого года. Марка Аи-92 подорожала до 60 566 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 62 362 рубля. Суточный рост составит 1,69 и 1,47 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы вероятные места для нового раунда переговоров по Украине

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    В Киргизии назвали альпинистку Наговицину без вести пропавшей

    По делу о надругательстве над ребенком в лесу вынесли 16-летний приговор

    Мэр российского города ушел в отставку «по семейным обстоятельствам»

    Санду заставила извиниться женщину за слова одним способом

    Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok