Экономика
15:11, 12 февраля 2026Экономика

Биржевые цены на бензин в России достигли максимума с начала года

Стоимость бензина на Петербургской бирже обновила максимумы с декабря 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам торгов в четверг, 12 февраля, стоимость бензина на Петербургской бирже обновила максимум с декабря прошлого года. Марка Аи-92 подорожала до 60 566 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 62 362 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Суточный рост составит 1,69 и 1,47 процента соответственно. По сравнению с тем же периодом прошлого года нынешние котировки примерно на десять процентов выше.

Дизельное топливо каждого вида (летнее, межсезонное, зимнее) также подорожало, но остается ниже наибольших значений с начала года. Топочный мазут взлетел в цене на семь процентов.

С 1 февраля российские власти разрешили производителям бензина возобновить его экспорт на фоне стабилизации ситуации с поставками топлива внутри страны. Однако эксперты не исключают, что с приходом весны, когда потребление топлива традиционно увеличивается, эту возможность вновь закроют из-за угрозы дефицита топлива.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Ухте Республики Коми. После удара на территории предприятия возник пожар.

