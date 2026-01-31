В России сняли запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство в новом временном запрете на экспорт топлива сняло ограничение на экспорт бензина для производителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Новый запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов действует до 31 июля 2026 года. При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов. Отмечается, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По принятому в конце декабря решению продажа бензина за границу до 1 марта запрещалась для всех участников рынка, если речь не шла об исполнении межгосударственных контрактов.

На фоне ожидания снятия ограничений крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже начали готовиться к возобновлению экспорта бензина.