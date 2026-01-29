Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:13, 29 января 2026Экономика

Российские компании начали готовиться к отправке бензина за рубеж

«Ъ»: НПЗ готовятся к краткосрочному возобновлению экспорта бензина из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали готовиться к возобновлению экспорта бензина с 1 февраля. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», крупнейший в стране экспортер морских партий, намерен за месяц отправить за рубеж 111 тысяч тонн бензина через порт Усть-Луга. В целом же, говорит другой собеседник, общие поставки по всем поставщикам могут вырасти на 30-50 процентов.

Текущий запрет на экспорт, не касающийся поставок бензина по межправительственным соглашениям, действует до 1 марта. Ограничения были введены еще 1 сентября на фоне рекордных биржевых цен и многочисленных случаев локального дефицита топлива в регионах из-за внеплановых ремонтов на предприятиях.

До остановки поставки за рубеж оценивались в 850 тысяч тонн бензина в месяц. Опрошенные изданием эксперты полагают, что российские НПЗ на фоне слабого внутреннего спроса в состоянии выйти на этот уровень в феврале и марте при отсутствии логистических и других проблем.

Материалы по теме:
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков указал, что экономически экспорт бензина в настоящее время очень привлекателен. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко добавил, что многие участники рынка оценивают вероятность отмены запрета как высокую.

В то же время управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов называет такое решение рискованным, потому что баланс бензина в стране не имеет большого запаса. Впрочем, отмечает он, если разрешение будет краткосрочным, то проблем возникнуть не должно, а НПЗ смогут повысить собственную рентабельность за счет продаж по высоким ценам.

На фоне ожиданий возобновления экспорта стоимость бензина на Петербургской бирже за два дня взлетела более чем на три процента. В «ОМТ-Консалт» сообщили, что оптовая стоимость АИ-92 и АИ-95 в центральной части России на конец января в среднем на 14,7 и 14,9 процента соответственно выше, чем годом ранее в этот же период.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok